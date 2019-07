A Policia Rodoviária e Científica estiveram no local e vão investigar as causas do acidente

publicado em 01/07/2019

Estrela d'Oeste | Da Redaçao

Um acidente ocorrido no km 566 da Euclides da Cunha por volta das 8:30 desta manhã de segunda-feira entre dois caminhões, deixou um motorista ferido.

Segundo informações colhidas no local, dois caminhões seguiam sentido Estrela D Oeste à Fernandópolis, quando no km citado o caminhão 3/4 aparentemente Volkswagem chocou-se na traseira do caminhão canavieiro de uma Usina de Fernandópolis.

O mororista do caminhão 3/4, que transporta leite de uma Empresa de General Salgado ficou preso as ferragens, foi sosocorrido consciente para Santa Casa de Fernandópolis com fraturas nas pernas, o motorista do caminhão canavieiro, nada sofreu.