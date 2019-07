Por motivo da chuva o carro não avistou a motociclista. A condutora da moto foi encaminhada até a Santa Casa de Votuporanga para atendimento médico

publicado em 04/07/2019

A polícia militar compareceu no local para registrar a ocorrência e a causa do acidente será investigada (Foto:Érika Chausson/ A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Um acidente de trânsito entre uma moto e um carro foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira no cruzamento das ruas Armelindo Brunini e César Waldemar Caldorin, na zona Norte de Votuporanga, deixando uma mulher levemente ferida.

Segundo informações preliminares, o condutor do automóvel seguia pela rua Armelindo Brunini quando, por conta da chuva, não teria visto a motociclista, que seguia pela rua Cesar Waldemar Caldori, resultando na colisão lateral entre os veículos. Em virtude da batida, a mulher caiu no chão e sofreu ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para atender a ocorrência e socorreu a vítima, que foi encaminhada até a Santa Casa para receber atendimento médico.

A Polícia Militar compareceu no local para registrar a ocorrência e as causas do acidente serão investigadas.