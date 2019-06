Perícia foi acionada na manhã desta quinta-feira e foi até o local. Polícia disse que investiga e por enquanto ninguém foi preso.

publicado em 27/06/2019

Perícia foi ao local e computador estava jogado do lado de fora da UBS — Foto: Reprodução/TV TEM

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Ipê, em Pereira Barreto (SP), foi invadida durante a madrugada desta quinta-feira (27). Ladrões reviravam a recepção e furtaram alguns equipamentos.

Por causa da invasão, o atendimento na UBS foi paralisado nesta quinta-feira. Consultas e outros atendimentos foram transferidos para a unidade do Postão, no centro. Já urgência e emergência são atendidas no pronto socorro e os remédios podem ser retirados na Farmácia Municipal.

Segundo informações da polícia, os criminosos arrombaram a porta lateral do prédio da unidade, reviraram a recepção, quebraram e reviraram móveis.

Os ladrões furtaram uma televisão e tentaram levar um computador, mas eles não conseguiram e deixaram do lado de fora da unidade.