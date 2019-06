O suspeito mora em Rio Preto e está sendo investigado

A Polícia Civil de Nova Granada, na região de São José do Rio Preto (SP), está investigando uma denúncia feita pela Santa Casa da cidade sobre um falso médico que estaria atuando na instituição.

De acordo com informações da polícia, o homem, que tem em torno de 30 anos, foi contratado e, durante consulta, a instituição descobriu que o número do registro profissional fornecido por ele era falso e não constava no sistema.

Um boletim de ocorrência foi registrado e um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Profissionais, diretores e pacientes devem ser chamados para serem ouvidos.

O suspeito mora em Rio Preto e está sendo investigado.

