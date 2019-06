Policiais identificaram os criminosos com ajuda de novas imagens de câmeras de segurança.

publicado em 22/06/2019

Suspeitos que assaltaram uma joalheria dentro de um shopping em Araçatuba — Foto: Reprodução/TV TEM

A Polícia Civil identificou os ladrões que assaltaram uma joalheria dentro de um shopping de Araçatuba (SP) na quarta-feira (19). Os policiais identificaram os criminosos com ajuda de novas imagens de câmeras de segurança. (veja abaixo)

O vídeo foi gravado pela câmera de uma loja em uma rua próxima ao shopping, por onde os ladrões passaram. A polícia ainda não sabe se a gravação é de antes ou depois do roubo, mas as imagens mostram eles descendo da moto e, depois, eles voltando.

Um dos assaltantes, de blusa listrada, está com a mochila na mão e ele ainda tira o boné da cabeça e joga na calçada antes e ir embora. Eles tentam várias vezes fazer a moto pegar, mas não conseguem, então saem empurrando até sai do ângulo da câmera.De acordo com a polícia, os dois assaltantes são menores de idade e estão sendo procurados.

O assalto

Dois ladrões entraram por uma das portas principais do shopping. Um deles está aparentemente armado e eles entram na joalheria. A ação dura cerca de um minuto.