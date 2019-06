Os ladrões subtraíram quarenta e cinco aparelhos celulares além de danificarem dois televisores

publicado em 11/06/2019

O boletim de ocorrência foi registrado no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga, e o caso será investigado. Fonte- A Cidade

Da redação

Na madruga de anteontem, uma loja de móveis e eletrodomésticos, localizada na rua Amazonas em Votuporanga, foi invadida por bandidos desconhecidos. As portas do estabelecimento foram arrombadas e os ladrões subtraíram quarenta e cinco aparelhos celulares.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os ladrões arrombaram a porta do estabelecimento dois televisores caíram no chão. Os bandidos tentaram puxar dois aparelhos celulares de um suporte que ficava na vitrine danificando o eletrônico.

Conforme consta na ocorrência, o representante da loja já fez o bloqueio dos aparelhos celulares que foram furtados. O boletim de ocorrência foi registrado no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga e o caso será encaminhado para a investigação.