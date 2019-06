Acidente deixou duas pessoas mortas e outras três feridas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Atualmente, Thalles estava emprestado à Ponte Preta.

publicado em 22/06/2019

Thalles no jogo contra o Mirassol — Foto: Rodrigo Zanotto / Estadão Conteúdo

O atacante Thalles Lima de Conceição Penha, de 24 anos, morreu, na manhã deste sábado (22), após um acidente na Avenida Almirante Pena Boto, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Além de Thalles, outra pessoa morreu e três ficaram feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após uma batida entre duas motos, que atropelaram outras pessoas. As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres. Segundo testemunhas, o jogador estaria voltando de um baile funk na comunidade da Cerâmica.

No hospital, o pai e tios do atleta reclamaram da demora no atendimento às vítimas.

Thalles foi revelado pelo Vasco da Gama, mas atualmente estava emprestado à Ponte Preta. Em nota, o Vasco lamentou a perda do atleta.

"Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil".