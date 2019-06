Polícia

Incêndio atinge casa e deixa moradora ferida em Birigui

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítima foi levada ao pronto-socorro do município. Incêndio foi registrado no bairro Jandaia.

publicado em 25/06/2019

Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar incêndio em casa de Birigui — Foto: Divulgação/RegionalPress Uma idosa ficou ferida após um incêndio atingir a casa dela, na tarde desta segunda-feira (24), no bairro Jandaia, em Birigui (SP). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e controlou as chamas rapidamente, evitando que elas atingissem outros imóveis. A vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, foi socorrida e levada ao pronto-socorro do município. Ela teve de 20 a 30% do corpo queimado e será transferida para uma unidade especializada em queimaduras. Ainda segundo os bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Contudo, a perícia técnica foi chamada para realizar exames e apontar como o fogo começou. Como parte da estrutura da casa foi consumida pelas chamas, a Defesa Civil também foi acionada para analisar os danos.

