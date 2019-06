Um jovem de apenas 20 anos foi preso pela Polícia Militar após tentar estuprar uma mulher em uma “festinha” no bairro da Estação em Fernandópolis. O fato aconteceu na madrugada deste sábado, dia 22.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o rapaz foi convidado a participar de uma confraternização com duas mulheres em uma residência próxima a casa dele. Após ingerir bebida alcoólica, o mesmo tentou manter relações sexuais com uma delas e tendo contrariado a vítima, desferiu um soco do rosto.

O pai e a mãe da jovem retiraram o rapaz do local e comunicou o fato às autoridades. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o autor em flagrante na casa dele, sendo necessário uso da força para conter o acusado que tem diversos antecedentes criminais.

O caso foi levado ao Plantão Policial onde ele permaneceu preso por Estupro, lesão corporal, desacato, residência e ameaça.

A vítima passou por exame de corpo delito onde o médico legista constatou as lesões na boca e genitália.