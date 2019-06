A violência doméstica foi às margens da rodovia Péricles Belini, no povoado da Vila Carvalho

publicado em 24/06/2019

Em contato com a vítima, ela confirmou as agressões (Foto:Votuporanga | VotuporangaTudo)





Da redação

Neste domingo (23), um homem de 35 anos foi preso em flagrante por agredir a sua mulher, de 30 anos.

A violência doméstica aconteceu às margens da rodovia Péricles Belini, no povoado da Vila Carvalho em Votuporanga.

A Polícia Militar foi chamada e ao se aproximar do local avistou o agressor, que teria tentado fugir, mas foi abordado.

Em contato com a vítima, ela confirmou as agressões do marido e apresentava ferimentos na região do rosto, braço e joelho.