publicado em 27/06/2019

O acusado foi encaminhado até a sede da Dise de Votuporanga e depois conduzido até o Centro de Detenção Provisória de Riolândia (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chausson

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na noite desta quarta-feira, um homem de 19 anos, por tráfico de drogas na cidade de Nhandeara. Os policiais da delegacia se deslocaram até o local, para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra o jovem.

Segundo informações dos policiais, o mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Nhandeara contra o rapaz, conhecido como ‘Codorninha’, em virtude de um processo pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, onde o indiciado é réu.

De acordo com a ocorrência, os policiais da Dise localizaram o homem escondido em uma residência no bairro Vila Aparecida naquele município, onde permanecia desde quando sua irmã de 22 anos também foi presa pelos policiais da Delegacia Especializada, no último dia 14.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao acusado, sendo encaminhado até a sede da Dise em Votuporanga e após os trabalhos da Polícia Judiciária, foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Riolândia, onde permanecerá detido à disposição da Justiça.