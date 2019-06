O crime aconteceu no dia 04 de setembro de 2016, no município de Valentim Gentil

publicado em 10/06/2019

O jovem foi encaminhado até a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde deve cumprir a pena de nove anos de reclusão (Foto: Divulgação)

A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, em conjunto com policiais civis de Valentim Gentil, prendeu um rapaz de 21 anos, conhecido como ‘Biscoito’, e estava sendo procurado pela Justiça por homicídio.

Segundo informações dos policiais, após realizarem diversas investigações, as equipes policiais encontraram o procurado e conseguiram capturado, que possuía um mandado de prisão em aberto em virtude do crime.

Conforme as informações, o jovem é acusando pelo homicídio de seu irmão, na época, com 21 anos. O crime aconteceu no dia 04 de setembro de 2016, no município de Valentim Gentil. O capturado teria desferido golpes de faca no pescoço de seu irmão.

Após ser capturado, ‘Biscoito’ foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde dará início ao cumprimento da pena de nove anos de reclusão em regime fechado, determinado pela Justiça.