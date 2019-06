De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fugiram levando cerca de R$ 1,8 mil em dinheiro e celulares, mas acabaram sendo localizados e presos.

publicado em 26/06/2019

Armas, dinheiro, cheques e armas foram apreendidos em Fernandópolis — Foto: Arquivo Pessoal

Um casal foi preso suspeito de roubar uma empresa de viagens no bairro Parque Vila Nova, em Fernandópolis (SP), na tarde desta terça-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos renderam o dono do estabelecimento, a mulher dele e uma funcionária utilizando uma pistola do tipo air soft.

Em seguida, eles roubaram celulares, diversos cheques e a quantia de R$ 1,8 mil da caixa registradora e fugiram em um carro.Ainda segundo a corporação, policiais militares foram acionados pelas vítimas e conseguiram prender o casal.