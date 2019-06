Vítima era passageira do carro. Motoristas dos veículos foram levados para hospitais da região com ferimentos graves.

publicado em 24/06/2019

Mulher morreu depois de carro bater em caminhão em rodovia de Novo Horizonte — Foto: Arquivo Pessoal

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas na madrugada desta segunda-feira (24) depois de um carro bater de frente com um caminhão na Rodovia Cesário José de Castilho, em Novo Horizonte (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, o carro seguia no sentido Novo Horizonte a Tajobi (SP) e bateu de frente com o caminhão por volta das 4h30.

A primeira informação passada era de que a vítima seria um homem, mas a informação foi atualizada pela Polícia Rodoviária que era uma mulher.

A vítima, passageira do carro, morreu no local. Os motoristas do carro e do caminhão foram socorridos em estado grave e encaminhados para hospitais da região.

A pista está totalmente interditada, sem previsão de liberação.