Segundo informações das vítimas, o criminoso entrou no estabelecimento apontando um revólver e exigindo dinheiro

publicado em 15/06/2019

O boletim de ocorrência foi registrado no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Polícia Militar de Votuporanga foi acionada para atender uma tentativa de roubo em um sindicato localizado na rua Atílio Pozzobon, no bairro Vila Paes, por um indivíduo desconhecido que estava em posse de uma arma de fogo. O caso foi registrado no Primeiro Distrito Policial da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, no momento do crime, dois funcionários estavam no local. Os policiais foram informados por uma das vítimas de que o criminoso entrou no estabelecimento em posse de um revólver e apontou em sua direção, exigindo que lhe entregasse dinheiro, tendo o funcionário dito que não possuía.

De acordo com a vítima, no instante em que disse que não possuía dinheiro, ele tentou sair correndo do sindicato, porém o criminoso o segurou pela camisa e, novamente, exigiu que o homem entregasse o dinheiro.

Conforme consta na ocorrência, a outra vítima estava em uma sala e ao ouvir o barulho, foi conferir o que estava acontecendo, momento em que o bandido também apontou a arma e, por mais uma vez, exigiu dinheiro. Ele ainda alegou que quando o funcionário tentou fugir, o meliante foi atrás dele e, neste instante, a vítima também conseguiu escapar do bandido e fugir.