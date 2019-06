O menino disse que estava com uns amigos, mas ninguém foi encontrado no local

publicado em 14/06/2019

O jovem foi levado para atendimento médico (Foto: Santa Casa)

Da redação

Na noite desta quinta-feira (13), próximo a Concha Acústica de Votuporanga, um adolescente de 14 anos foi encontrado deitado ao solo, aparentemente embriagado.

De acordo com informações, o SAMU foi acionado para socorrer o individuo que estava sem documentos pessoais. O menino disse que estava com uns amigos, mas ninguém foi encontrado no local. O jovem foi levado para atendimento médico.