O caso foi registrado no Plantão Policial de Votuporanga

publicado em 28/05/2019

A autoridade policial decretou a fiança no valor de R$ 1 mil, que foi apresentada (Foto: Reprodução)

Na noite deste domingo, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de capotamento de um veículo, na rodovia SP 479 em Américo de Campos. O caso foi registrado no Plantão Policial de Votuporanga.

No local do acidente, havia um veículo que aparentemente havia capotado, pois o teto estava amassado. As vítimas do acidente não estavam mais no local. Os policiais foram até o hospital de Américo de Campos, mas as vítimas já haviam sido transferidas para os hospitais de Votuporanga.

Em questionamento, o indiciado confessou aos policiais militares que estava conduzindo o veículo embriagado. Mediante a situação, o homem aceitou realizar teste do bafômetro, onde foi constatado o resultado de 1mg de álcool por litro. Em outro hospital, encontrava-se o passageiro do veículo que sofreu apenas escoriações.