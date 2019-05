O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, no cruzamento entre as ruas Amazonas e Paraíba, no centro de Votuporanga

publicado em 27/05/2019

Apesar do susto, ninguém ficou ferido (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Um acidente de trânsito entre dois automóveis foi registrado na manhã desta segunda-feira, no cruzamento das ruas Amazonas e Paraíba, resultando em uma colisão contra um muro de um estabelecimento comercial, no centro de Votuporanga. Ninguém se feriu.

Segundo informações preliminares, a condutora do veículo, de 60 anos, seguia pela rua Paraíba sentido centro-bairro, quando outro carro, que seguida pela rua Amazonas, não teria respeitado a sinalização vermelha do semáforo existente no local e colidido lateralmente.

Ainda de acordo com as informações, no momento da colisão, a mulher teria perdido o controle da direção do automóvel e colidiu na lateral do muro de uma loja de roupas infantis, que fica na esquina entre as ruas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o Samu de Votuporanga foram acionados para prestar atendimentos. A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.