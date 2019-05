Segundo informações do representante do comércio, o aparelho estava preso a um fio de segurança e não sabe como ele soltou

publicado em 28/05/2019

O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial e o caso será investigado (Foto: Érika Chausson/A Cidade

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Um estabelecimento comer cial, localizado na rua Amazonas no centro de Votuporanga, teve um prejuízo de R$ 5 mil ao ter um aparelho celular furtado por um bandido desconhecido durante a tarde do último sábado. O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima informou que percebeu que um aparelho celular, avaliado em R$ 5 mil, havia sido furtado por um indivíduo. De acordo com o representante do comércio, o produto estava exposto no mostruário e preso a um dispositivo de segurança, no entanto, não sabe como ninguém notou o acionamento.

Conforme consta na ocorrência, o estabelecimento possui sistema de câmeras de monitoramento, porém as imagens são redirecionadas para uma central de segurança na cidade de São Caetano do Sul.