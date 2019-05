Segundo informações, a vítima de 42 anos não estava no local no momento do incêndio

publicado em 27/05/2019

Segundo informações, a ex-companheira da vítima teria pulado o muro da residência e ateado fogo no imóvel (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado no fim da tarde desta segunda-feira (27) para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na rua Alfeu Sartori, no bairro Estação.

Segundo informações repassadas para o jornal A Cidade, testemunhas teriam visto quando a ex-companheira da vítima, de 42 anos, teria pulado o muro da residência. Em seguida, ela teria ateado fogo no imóvel e fugido logo após cometer o crime.

Conforme as informações, o homem estava na residência de sua irmã quando o fato ocorreu. As testemunhas teriam visto as chamas e imediatamente foram até o local onde a vítima estava para avisar sofre o incêndio.

Ainda de acordo com as informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo, no entanto as testemunhas já teriam controlado as chamas, e a equipe concluiu o trabalho da ocorrência.

A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência. Até o fechamento desta edição, a suspeita ainda não teria sido localizada pelas autoridades. O caso será investigado.