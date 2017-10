Uma estudante de 21 anos sofreu estupro coletivo praticado por dois homens

publicado em 05/10/2017

(Foto: Imagem ilustrativa)

Uma estudante de 21 anos sofreu estupro coletivo praticado por dois homens, na noite de quarta-feira, dia 4, em Rio Preto.

A vítima foi convidada para tomar cerveja no apartamento do namorado de uma amiga. Neste encontro estavam quatro pessoas: ela, a amiga e o namorado e mais outro homem, que ela se recorda ser obeso.

Em determinado momento, o namorado da colega sugeriu que a estudante 'ficasse' com o colega dele. A jovem recusou, dizendo que não estava interessada e todos permaneceram conversando, sem voltar a tocar no assunto.

A jovem disse se recordar que teve de ir ao banheiro e deixou seu copo de bebida em uma mesa. Quando retornou, ela voltou a beber no mesmo copo, mas em alguns minutos passou a ter sonolência e desmaiou.

No depoimento à polícia, a jovem diz que acordou em outro apartamento, totalmente nua, com o homem obeso, também nu, em cima do corpo dela, mantendo relações sexuais. Pouco tempo depois, ela novamente desmaiou.

Ao acordar novamente, ela viu que estava sendo violentada novamente, desta vez pelo namorado da amiga.

A estudante não tem ideia de quantas vezes foi estuprada e por quantas horas tudo isso aconteceu. Ela foi deixada na rua.

Logo em seguida, pediu ajuda para um primo que a acompanhou até o Hospital da Criança e Maternidade, onde foi encaminhada ao serviço de atendimento a vítimas de estupro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o médico colheu sangue da jovem para enviar para o laboratório e tentar descobrir qual substância pode ter sido ministrada no corpo da vítima.

O caso será encaminhado para investigação na Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto.