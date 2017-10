Acidente foi registrado na rodovia Miguel Jabur Elias, 479, sentido Américo de Campos-Pontes Gestal

publicado em 06/10/2017

(Foto: A Cidade)

Da redação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (6), na rodovia Miguel Jabur Elias, 479, no sentido Américo de Campos-Pontes Gestal. A colisão foi entre um carro e um caminhão canavieiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas morreram, sendo dois homens e uma mulher, que ficaram presos às ferragens do carro.

O condutor do caminhão foi socorrido pela ambulância e encaminhado para o Pronto Socorro de Américo de Campos com ferimentos.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e a Unidade de Suporte Avançado, a USA, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atenderam a ocorrência. A Polícia foi acionada para registrar e investigar as causas do acidente. (Colaborou Gabriele Reginaldo)