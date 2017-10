De acordo com o processo, o autor do crime teria utilizado o celular do ex-namorado para “chantagear” o homem

publicado em 13/10/2017

O autor do crime recorreu da sentença, porém, o Tribunal de Justiça manteve a condenação (Foto: A Cidade)

Aline Ruiz

Uma operadora de celular foi processada por um morador de Votuporanga após o seu ex-namorado cadastrar um chip em seu nome e extorquir outro homem com imagens íntimas do mesmo. O morador de Votuporanga pediu o valor de R$ 70 mil, mas a Justiça negou o pedido e determinou apenas a exclusão dos arquivos do aparelho. O autor do crime acabou preso após “chantagem”.

Segundo consta no processo, a vítima alegou que não utilizou o celular para extorquir outro homem com ameaças de repassar imagens íntimas do mesmo. Ele disse para a Justiça que o seu ex-namorado utilizou os seus dados sem a sua autorização.

Já o rapaz acusado de ser o autor da “chantagem”, foi condenado pela Justiça de Votuporanga a quatro anos e 10 dias de reclusão em regime semiaberto. O autor do crime recorreu da sentença, porém, o Tribunal de Justiça manteve a condenação.

Ainda de acordo com o processo, ele exigiu dinheiro de um homem casado para não divulgar imagens íntimas do mesmo.