Aline Ruiz

A Polícia Ambiental de Votuporanga iniciou uma campanha de Dia das Crianças e conseguiu arrecadar dezenas de brinquedos para crianças com câncer e que fazem tratamento no Hospital da Criança e Maternidade, de São José do Rio Preto, além de outras que moram nos estados de Goiás e Maranhão. As doações serão entregues pela ONG “Anjos Sem Asas”, de São José do Rio preto, que presta apoio as crianças doentes.

Uma das voluntárias da ONG, Letícia Fiorentino, foi a responsável pela arrecadação em Votuporanga e pela doação dos brinquedos às crianças. "Agradeço os policiais da Polícia Ambiental e as suas esposas pelo apoio e o carinho com os meus guerreiros que lutam contra o câncer diariamente”, disse a voluntária, muito agradecida.

Cerca de 60 brinquedos foram arrecadados e serão doados posteriormente pela ONG. “Optamos por ajudar algumas crianças do HCM e de outros estados que são mais carentes e que precisam mais”, completou Letícia.