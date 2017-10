A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga já está investigando o caso

publicado em 05/10/2017

Dois indivíduos armados assaltaram uma farmácia da Vila Marin e levaram mais de R$ 14 mil (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Menos de três minutos. Esse foi o tempo que dois jovens armados precisaram para assaltar e levar mais de R$ 14 mil de uma farmácia de Votuporanga, localizada na rua Itacolomi, esquina com a rua Iguaçu, no bairro Vila Marin. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (5) e os criminosos fugiram em uma moto de cor preta, tomando rumo desconhecido. A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga já está investigando o caso. Essa foi a quinta vez que o estabelecimento comercial foi roubado.

Segundo informações preliminares colhidas pela reportagem do A Cidade, o crime aconteceu por volta das 10h30 na farmácia. “Os dois indivíduos entraram e começaram a gritar “perdeu”, “perdeu” e já foram pegando o dinheiro do caixa, das contas que a gente recebe, além do dinheiro das contas do outro dia”, contou o funcionário da farmácia.

No momento do assalto, apenas uma cliente estava na farmácia. “Um dos caras chegou a pegar ela pela nuca e pedir tudo o que ela tinha, ela perdeu cerca de R$ 1.500, que ela ia usar para pagar uma conta. Eles ainda queriam pegar os celulares e mais dinheiro, só que falamos que não tínhamos mais nada para dar”, continuou o funcionário.

Além do farmacêutico, estavam no estabelecimento comercial o dono da farmácia e o funcionário responsável pelo caixa. “Foi tudo muito rápido, com um prejuízo muito grande, foram mais de R$ 14 mil. Os dois rapazes estavam armados e com capacete, não foi possível identificar quem eram. Posteriormente eles fugiram em uma moto preta”, finalizou o farmacêutico do local.

Uma ex-funcionária da farmácia também falou com o A Cidade e contou que viu os dois jovens fugindo em uma moto preto com a caixa de papelão cheia de dinheiro. “Eles quase me atropelaram. Vi eles subindo contramão de moto pela rua Ivaí, um deles estava segurando a caixa dobrada embaixo do braço”, afirmou.

Segundo a Polícia Militar, após perseguição pelas ruas da cidade, os policiais conseguiram encontrar os indivíduos de moto trafegando pelo bairro Pró-povo, porém, eles conseguiram fugir, tomando rumo desconhecido. O caso continua sendo investigado pela DIG e a PM também patrulha as ruas do município a fim de localizar os suspeitos.