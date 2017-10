O roubo foi registrado em uma fábrica de móveis, localizada na rua José Silvestre, no 5º Distrito Industrial

publicado em 10/10/2017

Uma fábrica de móveis foi assaltada no fim da tarde da última sexta-feira (6) em Votuporanga (Foto: Reprodução/Internet)

Aline Ruiz

Uma fábrica de móveis foi assaltada no fim da tarde da última sexta-feira (6) em Votuporanga. Os dois ladrões, porém, ao invés de roubarem dinheiro, acabaram levando uma caixa de papelão encapada contendo diversas fotos de móveis de fabricação da empresa. Ambos fugiram em seguida e, até o momento, não foram localizados.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar de Votuporanga foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de roubo em uma empresa, localizada na rua José Silvestre, no 5º Distrito Industrial. De acordo com as vítimas, naquele dia seria realizado o pagamento dos funcionários e, em determinado momento, dois indivíduos de moletom e capacete se aproximaram do portão da empresa, sendo que um deles pulou o portão e entrou no estabelecimento.