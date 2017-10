L.C.B., de 15 anos, e A.L.R., de 21 anos, foram conduzidos para a sede da DISE e posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 07/10/2017

Com os jovens foram localizadas várias porções de maconha, crack e cocaína, além de certa quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga deteve, nesta sexta-feira (6), dois jovens traficantes no bairro São João. Identificados como L.C.B., de 15 anos, e A.L.R., de 21 anos, os jovens foram conduzidos para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento da ROCAM pelo bairro São João, local já conhecido nos meios policiais como reduto de traficantes e dependentes químicos. Em determinado momento, a equipe, composta pelo cabo Modesto e soldado Cipriano, avistou dois indivíduos em atitude suspeita pela travessa José Chargas Rodrigues, sendo que um deles segurava uma sacola plástica. Ambos, ao perceberam a presença da PM, empreenderam fuga, mas um deles foi abordado em seguida.

Durante busca pessoal, foi localizado em poder do menor L.C.B., de 15 anos, certa quantia em dinheiro e porções de maconha. O outro jovem, A.L.R., de 21 anos, foi localizado com o apoio da equipe do Comando de Grupo Patrulha, composta pelo sargento Carvalho e soldado Sidimar. Com ele, foram localizadas porções de crack e maconha, bem como uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro. Em seguida, as equipes foram até a casa do maior infrator, onde por lá encontraram mais porções de maconha, além de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para o maior e apreensão para o menor, sendo que ambos foram conduzidos para a sede da DISE e foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente eles foram encaminhados para a cadeia pública de Guarani D’Oeste e permanecerão à disposição da Justiça.