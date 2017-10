O acidente mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária de Votuporanga

publicado em 07/10/2017

O motorista do carro morreu no local, já o condutor do caminhão não ficou ferido (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Aline Ruiz

Um acidente fatal foi registrado na noite da última sexta-feira (6) no trevo de Sebastianópolis do Sul. Um homem de 55 anos, motorista do carro, morreu após colidir com um caminhão. O acidente mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária de Votuporanga. O condutor do caminhão não ficou ferido.

Segundo informações preliminares, o motorista do carro, um Santana, de cor prata, com placas de Três Lagoas (MS), teria tentado cruzar o trevo de Sebastianópolis do Sul quando foi atingido pelo caminhão, que transitava sentido Rio Preto a Nhandeara.

O motorista do carro morreu no local, já o condutor do caminhão não se feriu. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.