W.C.G.S., de 22 anos, foi conduzido para a DISE de Votuporanga e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul

publicado em 02/10/2017

Policiais apreenderam dinheiro, drogas e arma dentro da residência do indiciado (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

As equipes da Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na tarde de ontem, um indivíduo por tráfico de drogas na Zona Sul da cidade. Identificado como W.C.G.S., de 22 anos, o jovem foi conduzido para a DISE (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul.

A ação foi realizada após os policiais localizarem o indivíduo em um veículo Gol pela avenida Anita Costa. Durante a abordagem, as equipes, compostas pelo sargento Martinez, cabos Modesto e Leandro e soldados Cipriano e Fenerich, localizaram drogas no interior do veículo.

Posteriormente os policiais seguiram em direção à casa do traficante, identificado como W.C.G.S., de 22 anos. Durante busca no interior da residência, a PM encontrou mais porções de drogas, dinheiro e uma arma de fogo, além de munições.

Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido para a sede da DISE, onde um Boletim de Ocorrência foi registrado. Posteriormente ele foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.