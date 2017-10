S.J.S.B., de 26 anos, e S.C.S., de 31 anos, foram presos em flagrante e encaminhados para cadeias da região

publicado em 03/10/2017

Drogas e dinheiro foram apreendidos no fim da tarde de ontem pelas equipes da Força Tática e ROCAM (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

As equipes da Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga combateram mais uma vez o tráfico de drogas na cidade. No fim da tarde desta terça-feira (3), duas pessoas foram presas com drogas e dinheiro no bairro Pozzobon. Identificados como S.J.S.B., de 26 anos, e a sua irmã, S.C.S., de 31 anos, foram conduzidos para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Gerais) e encaminhados para a cadeia pública de Guarani D’Oeste e Nhandeara, respectivamente.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da PM pelas ruas da cidade, com o objetivo de combater preventivamente furtos, roubos e tráfico de drogas em Votuporanga. Em determinado momento, a equipe da FT, comporta pelo sargento Freitas, cabo Thiago e soldado Edwaldo, juntamente com a equipe da ROCAM, composta pelos soldados Freire e Martins, se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita dentro de um veículo, no cruzamento das ruas Egito e Espanha, no bairro Parque das Nações, sendo que os mesmos foram abordados em seguida.

Durante busca pessoal e dentro do veículo, foi localizada certa quantia em cocaína, além de dinheiro em espécie, que pertenciam ao jovem de 26 anos, S.J.S.B. Posteriormente, as equipes se deslocaram para a residência do jovem, localizada na avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon. Dentro da casa, a PM encontrou várias porções da mesma droga. A irmã do rapaz que também estava no local, S.C.S., de 31 anos, assumiu que auxiliava o irmão na venda de drogas.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a sede da DISE de Votuporanga, onde a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas dos irmãos foi ratificada pelo delegado responsável, Antonio Marques do Nascimento. O rapaz foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste e a mulher para a cadeia pública de Nhandeara, onde permanecerão à disposição da Justiça.