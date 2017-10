Blitze de fiscalização da Lei Seca foram realizadas na última sexta-feira (6) em diversos pontos da cidade; a maior delas foi na avenida do Assary

publicado em 07/10/2017

Durante as blitze, foram aplicados, ao todo, 94 testes do etilômetro; maior operação foi realizada na avenida João Gonçalves Leite

Aline Ruiz

O Programa Direção Segura – ação coordenada pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção– autuou 11 pessoas em operações de fiscalização da Lei Seca realizadas em Votuporanga nesta sexta-feira (6).

Durante as blitze, foram aplicados, ao todo, 94 testes do etilômetro (conhecidos por bafômetro). Um condutor foi autuado por embriaguez ao volante e terá de pagar multa no valor de R$ 2.934,70e responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Outros 10 condutores foram autuados de acordo com o artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) por terem se recusado a realizar o teste do etilômetro. Eles também serão multados em R$ 2.934,70e responderão a processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir por um ano.

Megaoperação

A megaoperação “Direção Segura”, desencadeada nesta sexta-feira (6) em Votuporanga mobilizou 24 policiais militares, que trabalharam na abordagem de veículos. Além disso, a operação também contou com o apoio da Polícia Civil, Detran.SP e agentes do Poupatempo, que se espalharam por diversos pontos da cidade.

Os condutores eram orientados a desligar os faróis e seguir por um caminho sinalizado por cones. Em seguida, foi feita a verificação da documentação dos motoristas, motociclistas e de seus veículos. Na sequência da blitz, houve o teste do etilômetro (bafômetro).

O programa é coordenado pelo Detran.SP em parceria com as polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. As fiscalizações foram feitas em vários pontos da cidade, mas a maior delas foi posicionada no começo da avenida João Gonçalves Leite, a conhecida avenida do Assary, nas proximidades do Hotel Firenze.

A operação pela Polícia Militar foi comandada pela tenente Sarah de Carvalho Barbosa. Já o delegado Márcio Nossi foi quem comandou a fiscalização pela Polícia Civil.