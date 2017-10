O acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira por volta das 18h

publicado em 10/10/2017

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira por volta das 18h, na rua Pernambuco. Segundo informações preliminares apuradas pelo A Cidade, um carro e uma moto seguiam pela rua Pernambuco, quando o carro Gol iria virar à esquerda para um estacionamento e colidiu com a moto Biz.