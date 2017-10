A equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Votuporanga registraram a ocorrência

publicado em 11/10/2017

: Acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (11), entre as ruas Alagoas e Guerche Foto: Aline Ruiz/A Cidade

Aline Ruiz

Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta quarta-feira (11) em Votuporanga. O condutor de um carro colidiu com a traseira de uma motocicleta e deixou o morador de Fernandópolis, R.M., de 57 anos, ferido entre as ruas Alagoas e Guerche. A equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Votuporanga registraram a ocorrência.

Segundo informações preliminares repassadas pela PM para o A Cidade no local do acidente, o motorista da moto, uma Honda, de cor preta, e do carro, um Fiesta, de cor branca, trafegavam pela mesma direção, na rua Alagoas, sentido bairro/Centro. Em determinado momento, por motivos que ainda precisam ser investigados, o motorista do carro bateu na traseira da moto, sendo que o motociclista caiu e sofreu escoriações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros da vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. O motorista do carro não se feriu. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.