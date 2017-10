Colisão foi registrada por volta das 12h desta terça-feira (3), no cruzamento entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro, no Centro

publicado em 03/10/2017

Carro e moto colidem no cruzamento das ruas São Paulo e Rio de Janeiro (Foto: Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

Depois do cruzamento das ruas General Osório e Tocantis ter ficado "famoso" pelo elevado número de acidentes registrados no local, agora o mesmo tem acontecido com o cruzamento das ruas São Paulo e Rio de Janeiro. Na manhã desta terça-feira (3), por volta das 12h, mais um acidente de trânsito foi registrado no encontro das vias.

Segundo informações preliminares da Polícia no local, um Fiat Uno teria avançado o sinal de "Pare" da rua São Paulo e atingido uma motociclista que seguia pela rua Rio de Janeiro. A condutora da moto, Taís, C. Oliveira, de 25 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa. Já a motorista do carro, O.A.S, não sofreu ferimentos. As causas do acidente ainda serão posteriormente apontadas pela Polícia Científica.

O mesmo cruzamento registrou um acidente entre dois veículos neste fim de semana. No local, no dia 10 de setembro, um carro também invadiu a garagem de veículos da esquina e atingiu uma moto e um carro do estabelecimento.

Da redação