A agressão foi registrada em uma sala do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual “Cícero Barbosa Lima Junior” (Foto: Reprodução)

Aline Ruiz

Dois adolescentes do 1º ano do Ensino Médio se envolveram em uma briga dentro de uma sala de aula da Escola Estadual “Cícero Barbosa Lima Junior”. A ação foi registrada por outro estudante e o vídeo circula agora pelas redes sociais. Um dos meninos, de 14 anos, deu um violento chute na cabeça do colega de classe e ainda desferiu um murro na vítima, que estava sentado e não reagiu.

O caso foi registrado na semana passada e, de acordo com a diretoria da escola, todas as medidas disciplinares foram tomadas. O agressor e os alunos que teriam filmado e fotografado a agressão foram suspensos das aulas.

A diretoria da escola ressaltou que foi a primeira vez que o menino se envolve em uma briga dentro do ambiente escolar. O motivo da discussão e agressão teria sido por causa de uma menina, segundo alunos da escola.

Ainda segundo informações, o menino possui problema familiares e teria sido abandonado por em uma Casa Lar, que é mantida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social. O caso do abandono é de conhecimento do Conselho Tutelar de Votuporanga.