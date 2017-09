Durante os oito meses do ano, três pessoas foram vítimas do crime no município

publicado em 27/09/2017

Agosto também foi o mês com mais registros de lesão corporal culposa por acidente de trânsito, foram 73 no total (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz





Votuporanga completou em agosto cinco meses sem registrar ocorrência de homicídios dolosos – quando há intenção de matar. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a última ocorrência foi registrada em março, mês que, inclusive, aconteceram dois crimes do tipo.

Durante os oito meses do ano, três pessoas foram vítimas do crime no município, número bem abaixo se comparado com o ano passado inteiro, que registrou seis. Três foram no primeiro semestre do ano e as outras três no segundo semestre.

Já no trânsito de Votuporanga, foram registrados 10 homicídios culposos – quando não há intenção de matar. Durante todo o ano de 2016, foram 11 casos do mesmo tipo.





Vítimas do trânsito