Aline Ruiz

A ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) de Votuporanga apreendeu quatro motocicletas com situação irregular na noite desta sexta-feira (15), em uma casa do Jardim Canaã. Uma das motos foi localizada em poder de W.B.J., de 18 anos, no bairro Das Paineiras, sendo que a mesma era produto de furto. O dono da residência, D.S.G., de 45 anos, e o filho, L.E.F.S.G., de 14 anos, foram conduzidos junto com o outro rapaz para a Central de Flagrantes, onde foram autuados pelo crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor/Apreensão de Objeto.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento da ROCAM pelo bairro Das Paineiras. Em determinado momento, a equipe, composta pelos cabos Robson Luis e De Paula, abordou um indivíduo, identificado como W.B.J., de 18 anos, conduzindo uma motocicleta CG 150, de cor preta, com placa de Andradina. Após pesquisa, foi constatado que a numeração do Chassi e moto estavam parcialmente raspados e o veículo era produto de furto no dia 19 de junho.

Após questionamentos, o rapaz informou que havia comprado o veículo em uma casa, localizada no Jardim Canaã. Ao chegar ao local, a equipe da PM encontrou várias motocicletas para venda, o proprietário da residência, D.S.G., de 45 anos, e o filho L.E.F.S.G., de 14 anos, também estavam na casa. Ao realizar busca pelo local, foram localizadas outras três motocicletas, todas com chassi e motor raspados, com remarcação grosseira e uma delas era produto de furto.

Diante dos fatos, os três indivíduos e as quatro motocicletas foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde um Boletim de Ocorrência pelo crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor/Apreensão de Objeto foi realizado. Os veículos permaneceram apreendidos e os envolvidos foram ouvidos e liberados em seguida.