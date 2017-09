Após perseguição pelas ruas da cidade, o rapaz foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga com três espingardas, além de um celular roubado

publicado em 20/09/2017

As três espingardas e um celular foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar de Votuporanga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Um jovem de 20 anos, identificado como G.S.C., fugiu de uma abordagem policial na madrugada desta quarta-feira (20) em Votuporanga. Após perseguição pelas ruas da cidade, o rapaz foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga com três espingardas, além de um celular roubado. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia púbica de Guarani D’Oeste.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento pelas ruas de Votuporanga com o intuito de combater os roubos na cidade. Em determinado momento, a equipe do Comando de Força Patrulha, composta pela tenente Sarah e cabos Guilherme e Romero, avistou um veículo Courier, de cor branca, com três indivíduos em seu interior. A PM deu sinal de parada para os rapazes, mas os mesmos empreenderam fuga, sendo abordados em seguida pelos policias no bairro Chácara das Paineiras.

Durante busca no interior do veículo, foram encontradas na carroceria três espingardas de calibres 36, 28 e 20. Já com um dos rapazes, identificado como G.S.C., de 20 anos, foi localizado um celular Samsung J5 que, após pesquisa, foi constatado que o mesmo era produto de roubo, crime que ocorreu em Nhandeara no dia 6 de setembro. O indiciado, inclusive, estaria sendo investigado, já que foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores do delito.

Diante dos fatos os indivíduos, bem como os armamentos e o celular, foram conduzidos até a Central de Flagrantes, onde G.S.C foi autuado por Porte ilegal de Arma e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D'Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ainda segundo informações da PM, G.S.C possui passagem por Roubo e Tráfico de Drogas e deixou a prisão em abril deste ano, onde cumpria pena por Tráfico de Drogas.