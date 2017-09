“Anjinho”, de 19 anos, foi preso durante patrulhamento da ROCAM pela estrada vicinal Ângelo Comar, no km 2, próximo ao Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”

publicado em 26/09/2017

"Anjinho" foi preso com uma moto furtada trafegando pela vicinal Ângelo Comar (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

O rapaz de 19 anos, G.F.G., mais conhecido como “Anjinho”, preso pela ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga com uma moto furtada trafegando pela vicinal Ângelo Comar, foi solto após Audiência de Custódia. Para sair em liberdade, ele pagou fiança de R$ 1 mil, valor bem acima do que ele afirmou ter pago no veículo, que foi R$ 250, após negociar em um grupo do Facebook.

“Anjinho” foi preso durante patrulhamento da ROCAM pela estrada vicinal Ângelo Comar, no km 2, próximo ao Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. Em determinado momento, a equipe, composta pelos cabos Robson Luís e De Paula, avistou o indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placa, sendo o mesmo abordado em seguida.

Durante pesquisa, foi constatado que a numeração do chassi e motor estavam suprimidos. Sendo assim, o rapaz e a moto foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão solicitou apoio da Polícia Técnica Científica, que conseguiu identificar a numeração do motor e constatou que o veículo era produto de furto, ocorrido no dia 5 de setembro, pela Rua Mato Grosso, pertencente a um policial Militar.

Questionado, o jovem afirmou que teria adquirido o veículo em um grupo do Facebook chamado “Fechou Negócio Votuporanga”. Ele disse ainda que pagou um valor de R$ 250 e não soube dizer que teria vendido o produto.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de receptação e foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D'Oeste. Após Audiência de Custódia, ele pagou a fiança estipulada no valor de R$ 1 mil.