Identificado como L.H.M., de 25 anos, o infrator foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul

publicado em 20/09/2017

Objetos apreendidos pelas equipes da ROCAM, DIG e DISE de Votuporanga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com o Apoio de Motocicletas) de Votuporanga, com o apoio das equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), prendeu um rapaz pelo crime de tráfico de drogas na Zona Norte da cidade. Identificado como L.H.M., de 25 anos, o jovem foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul.

A ação conjunta tinha como intuito localizar um veículo GM Corsa, de cor verde, que foi utilizado em um roubo. A equipe da ROCAM, composta pelos cabos Modesto e Rodrigo, encontrou o veículo em uma rua da Zona Norte de Votuporanga, sendo que os dois ocupantes do carro foram abordados em seguida. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os jovens, identificados como L.H.M., de 25 anos, e S.C.F.D., de 23 anos.

A PM informou porém que, segundo algumas evidências, a arma utilizada no roubo que os policiais estavam investigando poderia estar em poder de um dos jovens, L.H.M. Sendo assim, com o apoio do Comando Grupo Patrulha da PM e os policiais da DIG e DISE de Votuporanga, a equipe da ROCAM foi até a casa do rapaz e encontrou vários produtos de procedência duvidosa, além de munição calibre 45 e certa quantia de maconha, onde L.H.M. admitiu que traficava.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito aos jovens, sendo que ambos foram conduzidos para a sede da DIG e DISE. L.H.M. foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul e S.C.F.D. foi ouvido e liberado em seguida.

Ainda pela DIG, a vítima do roubo reconheceu alguns objetos apreendidos, bem como o veículo que foi utilizado na pratica do crime e L.H.M. como sendo um dos autores.