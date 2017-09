Oportunidades são para Curso de Formação de Oficiais. Remuneração inicial é de R$ 2,9 mil

publicado em 22/09/2017

Legenda: Motos da Polícia Militar de São Paulo; O concurso terá validade de 90 dias e poderá ser prorrogado por igual período (Foto: Rodrigo Nardelli/G1)

A Polícia Militar de São Paulo divulgou nesta quinta-feira (21) edital de concurso público para 221 vagas para aluno oficial no bacharelado em ciências policiais de segurança e ordem pública no Curso de Formação de Oficiais (CFO). A Fundação Vunesp é a organizadora responsável pela seleção.

O bacharelado em ciências policiais de segurança e ordem pública será na Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB). A remuneração básica inicial é de R$ 2.988,05.

As oportunidades são para candidatos do sexo feminino e masculino. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio, ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, e ter 1,55m para o sexo feminino e 1,60m para o sexo masculino.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br no período de 27 de setembro a 26 de outubro. A taxa é de R$ 130.

O concurso terá provas objetiva e dissertativa, exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos.

As provas objetivas e dissertativas serão aplicadas em 19 de novembro, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. O candidato deve escolher o local de prova no ato da inscrição.

O concurso terá validade de 90 dias e poderá ser prorrogado por igual período.