Muro de casa é atingido por carro no bairro Estação

Segundo informações apuradas pelo A Cidade, o condutor do carro estava dirigindo em alta velocidade pela via quando colidiu com o muro

publicado em 18/09/2017

(Foto: Reprodução/Internauta) Da redação O muro de uma casa foi atingido por um carro na rua Antônio Dias Ribeiro, no bairro Estação, neste domingo (17). Segundo informações apuradas pelo A Cidade, o condutor do carro estava dirigindo em alta velocidade pela via quando colidiu com o muro. Ainda de acordo com informações, o homem aparentava embriaguez ao volante e fugiu do local portando uma faca na cintura. O suposto dono do veículo teria ido até o local da ocorrência para retirá-lo.

