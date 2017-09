Segundo informações, o crime teria acontecido durante a madrugada; o companheiro da mulher também foi esfaqueado

publicado em 19/09/2017

(Foto: A Cidade)

Da redação

Uma mulher, conhecida como Crisitane, foi encontrada no início da tarde desta terça-feira (19), por volta das 12h15, em sua casa, próxima a lagoa de Cardoso. Segundo informações, o crime teria acontecido durante a madrugada. O companheiro da mulher também foi esfaqueado.

Segundo informações, um amigo do casal passou pelo local quando desconfiou que havia algo errado, entrou na casa e encontrou o homem ferido e o corpo da mulher já sem vida. Imediatamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado. O homem foi encaminhado para o Pronto Socorro da cidade.

Ainda de acordo com informações, o autor do crime seria um homem que mantinha relacionamento com a vítima. Ele está foragido. Nas ruas, os munícipes informam que a cidade está com diversas viaturas de polícia em busca do autor do crime.