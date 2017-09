Na manhã deste sábado, o hospital afirmou que o rapaz já passou por atendimento e o estado de saúde dele é considerado estável

publicado em 16/09/2017

Grave acidente com moto na rotatória do Jardim Universitário (Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira

Um grave acidente de trânsito foi registrado em Votuporanga na noite da última sexta-feira (15), por volta das 22h15, na rotatória da marginal Nasser Marão, no bairro Jardim Universitário. O motociclista, identificado como E.S., de 25 anos, foi conduzido para a Santa Casa de Votuporanga em estado grave. Na manhã deste sábado, porém, o hospital afirmou que o rapaz já passou por atendimento e o estado de saúde dele é considerado estável.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, apuradas pela reportagem do A Cidade no local do acidente, o motociclista transitava na marginal Nasser Marão no sentido avenida Antônio Augusto Paes. No entanto, no momento de contornar a rotatória próxima a Apravel Veículos, no bairro Jardim Universitário, a vítima teria passado por cima da rotatória e posteriormente, ao perder o controle da moto, caiu violentamente ao solo.

Com o forte impacto ainda era possível ver peças e acessórios da moto espalhados pela rua. A Polícia Científica cercou o local para registro do acidente e deve em breve divulgar a causa do acidente.