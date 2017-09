Um motociclista, identificado como E.N., ficou gravemente ferido após colidir com carro entre as ruas Rio Grande e Canadá

publicado em 18/09/2017

O SAMU esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com carro entre as ruas Rio Grande e Canadá, no bairro Chácara das Paineiras. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

Segundo informações preliminares, os dois veículos transitavam pela mesma direção, na rua Rio Grande. Em determinado momento, ainda por motivos a serem investigados, o carro e a moto colidiram lateralmente no cruzamento com a rua Canadá. O motociclista foi arremessado na calçada após a colisão e sofreu escoriações pelo corpo. O condutor do carro não se feriu.

O SAMU esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para a UPA. As reais causas do acidente serão investigadas e apontadas posteriormente.