De acordo com a Polícia Militar de Votuporanga, o homem invadiu o supermercado com um revólver e uma camiseta branca enrolada na cabeça

publicado em 20/09/2017

O ladrão roubou aproximadamente R$ 400 do estabelecimento comercial (Foto: Reprodução)

Aline Ruiz

Um homem armado e encapuzado assaltou um supermercado na tarde desta quarta-feira (20), em Votuporanga. Sob forte ameaça, o ladrão roubou aproximadamente R$ 400 do estabelecimento comercial, localizado no cruzamento das ruas Paraná e Panamá, no bairro Chácara das Paineiras

De acordo com a Polícia Militar de Votuporanga, o homem invadiu o supermercado com um revólver e uma camiseta branca enrolada na cabeça. Um outro rapaz, que também participou do crime, estava esperando o infrator na esquina da rua Peru com duas bicicletas. Após levar o dinheiro, ambos fugiram sentido ao bairro Paineiras.

A PM foi acionada e fez vários cercos nos bairros da cidade, mas, até o momento, ninguém foi preso. Apesar do susto, ninguém se feriu e o crime será investigado.