A Polícia Militar de Votuporanga fez cercos nas proximidades do local, mas ninguém foi preso; o caso continua sendo investigado pela DIG

publicado em 19/09/2017

O caso está sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Aline Ruiz

Um ladrão armado assaltou uma padaria na noite da última segunda-feira (18), no bairro Vale do Sol, em Votuporanga. O rapaz, que estava em uma motocicleta, fugiu após o crime e ainda não foi localizado. O caso está sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.

Segundo informações repassadas pela vítima do crime, J.A., de 69 anos, no Boletim de Ocorrência, o rapaz de cor branca tinha aproximadamente 1,75. Ele entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto por volta das 19h15 vestindo um moletom com cores da Jamaica e estava com um capacete preto, além disso, possuía tatuagens nos dedos da mão direita.

Ainda segundo a vítima, o rapaz estava com o revolver oxidado, aparentando ser uma arma velha, oportunidade em que apontou para o senhor e exigiu que o mesmo entregasse dinheiro. Imediatamente a vítima entregou o que estava no caixa, totalizando R$ 15, sendo que o rapaz fugiu em seguida, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar de Votuporanga fez cercos nas proximidades do local, mas ninguém foi preso. O caso continua sendo investigado pela DIG.