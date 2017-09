Francisco Assis da Silva é acusado de matar a machadadas Luciano Rodrigues Negrão; júri será no dia 10 de novembro, no Fórum da Comarca de Votuporanga

publicado em 22/09/2017

Luciano Rodrigues Negrão, 31 anos, foi encontrado morto por volta das 5h em sua residência, localizada na rua Renato Fonseca, bairro Santa Amélia Foto: Daniel Castro/A Cidade

Aline Ruiz

A Justiça de Votuporanga marcou para o dia 10 de novembro o julgamento de Francisco Assis da Silva, acusado de matar a machadadas o seu enteado, Luciano Rodrigues Negrão, de 31 anos, em sua residência, no início de 2015. Segundo a acusação formulada pelo Ministério Público, o réu empregou recursos que dificultaram a defesa da vítima.

O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de janeiro de 2015, por volta das 3h, na rua Renato Fonseca, bairro Santa Amélia. O sorteio dos 25 jurados para a formação do Conselho de Sentença está agendado para o dia 19 de outubro, às 13h45, na Sala de Audiências da Primeira Vara.





O crime

Segundo o boletim de ocorrência, Luciano Rodrigues Negrão, 31 anos, foi encontrado por volta das 5h, deitado em sua cama, apenas de cuecas e com sangue espalhado pelo corpo e pelo chão. Ao lado, estavam um machado sujo de sangue e uma faca.

A mãe dele, na época, disse à polícia que foi agredida pelo filho no sábado (10). Ela teria registrado boletim de ocorrência e se refugiado na casa de vizinhos. Na noite de domingo (11) ela voltou para a casa e não encontrou o filho. Então, ela e o marido foram dormir.

No início da manhã de segunda-feira (12), a mãe da vítima disse ter acordado com um barulho que lembrava tiros. Ela não viu o marido ao seu lado e foi até o quarto do filho, onde o encontrou já sem vida. Após o crime, o padrasto fugiu, mas se entregou para a polícia dias depois. Já no início de março, a Polícia Científica de Votuporanga realizou a reconstituição do caso.