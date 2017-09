A Defesa Civil de Valentim Gentil atendeu duas ocorrências de incêndio nesta segunda-feira (19)

publicado em 19/09/2017

Da redação

A Defesa Civil de Valentim Gentil atendeu duas ocorrências de incêndio nesta segunda-feira. De acordo com o órgão, no total, foram queimados cerca de 200 hectares.

A primeira ocorrência registrada foi por volta das 9h às 16h, na vicinal Camilo Sato, no km 1. “Foram queimadas áreas de pastagem, preservação permanente e áreas de cultivo de cana-de-açúcar. O fogo teve início por problemas em uma máquina colhedora. Tivemos que apagar com apoio do proprietário e populares de diversos gados de leite e inseminação para não serem queimados e mortos pelo fogo e fumaça”, explicou a Defesa Civil.

Em seguida, por volta das 12h30 e foi até às 16h, próximo ao aterro de resíduos sólidos.

O combate dos incêndios contou com a ajuda da Defesa Civil de Valentim Gentil, Prefeitura Municipal, brigada Cofco Sebastianópolis do Sul e populares.