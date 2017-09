A.S.E., de 30 anos, foi encaminhado para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 26/09/2017

Com ele foram encontrados uma marreta de aço, além de objetos roubados do estabelecimento comercial (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na madrugada desta terça-feira (26), um indivíduo suspeito de praticar diversos roubos e furtos na cidade. Identificado como A.S.E., de 30 anos, mais conhecido como “Dozinho”, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da PM pela área central de Votuporanga. De acordo com os policiais responsáveis pela prisão, cabos Maciel e M. Garcia, o rapaz quebrou a vidraça de um estabelecimento comercial e roubou um celular de um pedestre. Com ele ainda foram encontrados uma marreta de aço utilizada para quebrar vidraças e que simulou ser arma de fogo para render a vítima do assalto, além de objetos roubados do estabelecimento comercial.

Diante dos fatos, “Dozinho” foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ainda segundo informações, o indivíduo já é bastante conhecido nos meios policiais pelos crimes de furto e roubo no comércio de Votuporanga, principalmente durante à noite.